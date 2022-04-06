宜蘭版的伯朗大道，三奇美徑彩繪稻田邁入第5年，今年有可愛小鹿「拉布」和「斑比」及冬山車站為代表圖，旺旺集團這次也參與彩稻，用「60」和「旺」字呈現，極為壯觀；雖還未進入4月底至6月的觀賞期，但已吸引不少攝影愛好者及遊客前往觀賞拍照。

三奇美徑長約兩公里，沿途有9個S形彎道，卻沒有礙眼的電線桿，每年5、6月時是稻子成熟期，可徒步或騎自行車穿梭田間，欣賞黃金稻穗的風光。

冬山鄉公所表示，今年響應交通部推的2022鐵道觀光旅遊年，用冬山火車站為代表圖，此次與地方創生夥伴班比山丘合作，推出2隻可愛小鹿萌圖，讓遊客快門按不停；旺旺集團的宜蘭食品今年60周年，跟在地農民合作，做了約2分地大小的壯觀圖案，一起加入彩稻的行列。

公所指出，彩繪稻田為可食地景，用黑色、黃色、綠色3種水稻去搭配，把圖案凸顯出來，在3月中旬已插秧完畢，剛開始插秧時，秧苗還小看不出層次，現在慢慢顯現出地景圖案，顏色對比也明顯呈現。

公所建議，可在冬山車站搭免費公車，約每小時1班、車程5至10分鐘，詳情可上冬山鄉公所官網查詢；也可在車站租借腳踏車，路程約15分左右：自行開車或騎車者，可停至奉尊宮前方停車場，步行或租借單車前往。