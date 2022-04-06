星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、雙魚座、天蠍座的女人談戀愛最容易搞砸，她們給另一半很大的壓力，希望對方符合自己心中的期待，如果沒有達到她們的標準，就會用各種方式對另一半施壓，久而久之讓對方非常疲乏，這段感情也只能走向終點。

▍1.處女座

處女女自我要求高，無論做什麼事都很認真，面對感情也是如此，只要有喜歡的人，她們就會花費許多心力在對方身上，偏偏她們的關心都會帶來巨大的壓力，就好像對方的另一個媽媽一樣，什麼事情都要插手，態度非常強勢。處女女希望對方達到自己心目中的標準，如果對方辦不到就會大發脾氣，而且她們還會藉由這種方式來驗證對方的真心，故意演出情緒失控的樣子讓對方拿出耐心來哄，唯有表現出寬容的樣子，她們才會有安全感，這種相處模式任誰都受不了，就算剛開始有多深愛，久而久之也是會對她們失去感情。

▍2.雙魚座

雙魚女是標準的戀愛腦，踏入一段關係前，對愛情有許多不切實際的浪漫幻想，等到遇到喜歡的人，會把男友帶入自己的想像之中，期盼對方是能點亮世界的真命天子，希望能擁有一段甜蜜又難忘的戀愛，偏偏現實和想像往往有很大的差距，隨著兩人越來越熟悉，雙魚女會感到越來越失望，為了驗證對方的愛，她們會故意耍任性、鬧脾氣，想要證明自己的在對方心目中的地位，偏偏這種方法只會把人嚇跑，反而因此導致分手。

▍3.天蠍座

天蠍女佔有慾、控制慾很強，當她們深愛一個人，會變得非常難搞，不但要對方隨時回報行蹤，還要表現出專一、深情的樣子，把她們擺在心中最重要的位置，唯有如此才能讓她們有安全感，否則就會不停疑神疑鬼，久而久之就把感情消磨殆盡。天蠍女感情潔癖很重，自己付出多少，對方也要有同等的回報，而且要表現出百分百的忠誠，她們才願意付出自己的真心，天蠍女敢愛敢恨，一旦她們發現對方不值得付出，就會果斷分手，這種愛常常給男人很大的壓力，因此萌生想要分開的念頭。