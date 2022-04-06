烏克蘭總統澤倫斯基。(圖／美聯社)

對於烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊向聯合國安理會控訴俄羅斯，不論是誰下令殘殺烏克蘭人，都要在法庭前接受審判，而且是像紐倫堡那樣的審判。軍事專家施孝瑋直言，澤倫斯基在安理會上的談話，他覺得「蠻心驚的！」澤倫斯基想要成立類似紐倫堡大審把普丁抓起來審判，唯一能做到的就是烏克蘭攻陷莫斯科才有辦法，否則是不可能的事。

烏克蘭總統澤倫斯基昨（5）日透過視訊向聯合國安理會控訴俄羅斯指出，不論是誰下令殘殺烏克蘭人，都要在法庭前接受審判，而且是像紐倫堡那樣的審判。他質疑，聯合國要停擺嗎？國際法已經消亡了嗎？如果答案是「不」，請各位立刻行動，要就移除侵略與戰爭源頭亦即俄羅斯的地位，或是聯合國自我解散！

印度主持人阿納布直言，要制裁俄羅斯，列為黑名單，所有俄羅斯人都很邪惡，要普丁去死，「這種方法行不通！」經濟上孤立俄羅斯也是不可能的，不切實際。為何不學學印度，跟俄羅斯做生意？印度永遠不會讓自己的領土，被其他大國用在地緣戰略。「雖然此時我挺烏克蘭」，但烏克蘭從2014年起，允許自己被用在地緣戰略上，這是錯誤的，且北約安全保證也是假的！

軍事專家施孝瑋今（6）日在《新聞大白話》認為，他聽到澤倫斯基在安理會上的談話，「覺得蠻心驚的！」不論如何，大國政治或世界局勢，目前還是二戰結束以後「中美英法蘇」所建立起來的。即使1990年代蘇聯瓦解，但俄羅斯繼承蘇聯在聯合國的地位，在安理會常任理事國地位是無庸置疑的。

施孝瑋指出，澤倫斯基想要成立類似紐倫堡大審把普丁抓起來審判，唯一能做到的就是烏克蘭攻入俄羅斯、攻陷莫斯科才有辦法，否則是不可能的事。

他直言，普丁看到澤倫斯基這麼硬，且俄羅斯在烏克蘭的軍事並未失利，在烏東頗有斬獲，馬立波失守是早晚的事。俄羅斯有能源和糧食，經濟制裁也不甚有效，在戰場上仍有優勢，烏克蘭調子又這麼硬，讓人難以想像。澤倫斯基在談判前預設此立場，調停的成功機率越來越低。