今(6)日公布國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入，其中27例為航班落地採檢陽性。

新增78例境外移入，分別為越南及印尼各10例，菲律賓7例，泰國3例，韓國及瑞士各2例，阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、中國、日本、美國、加拿大、香港及澳大利亞各1例，另36例調查中。入境日介於今年3月9日至4月5日。

指揮中心考量近期本疫情升溫，陸續發生感染源不明的病例，社區傳播可能有擴大趨勢，為兼顧實務及社區防疫安全，即日起放寬居家隔離規定，居家隔離維持以「1人1室」的單獨房間及衛浴為原則。

指揮中心表示，若每次使用浴廁後均能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備的個人專用房間隔離；家戶中所有同住者皆為隔離者，可同戶隔離；入境者於檢疫期間轉為隔離身分，以於原檢疫地點隔離至期滿為原則；原訂入境者於檢疫期間轉為居家隔離者應優先安置集中檢疫所之規定不再適用。