蘇州市疾控中心2日表示，該市發現Omicron的BA.1.1進化分支，在全球多個數據庫中均未發現新冠病毒基因組高度同源序列。儘管需進一步分析比對，但仍引發關注。專家表示，多數分支會「自生自滅」，且未必會形成主流與更感染力和致病性的毒株，因此無須過度恐慌。

陸媒《科技日報》6日引述專家表示，基因組序列變化並不意味著病毒的傳播力、感染力、致病力必然會發生變化，更不能僅僅根據序列差異數量判斷是否出現新的流行變異株，而應進一步分析研判。他表示，應進一步分析序列變異有無引起對應氨基酸的變化，這個變異發生在哪個蛋白上、是否在關鍵區域。只有這些都研究清楚了，才能夠知道新的毒株可能產生的後果。

報導還稱，目前普遍認為，僅從一位感染者中檢測到該變異序列，難以證實其有實質性地向前傳播，因此不一定能被定義為「新分支」。

該專家強調，此輪本土疫情已經持續了一個多月，按照新冠病毒的變異速度，出現2個左右的變異是正常的；但並不是新冠病毒一出現新分支就都會變成厲害的變異株，只有比較「適應」的病毒才有可能存活下來，即便存活下來，也未必會發展成為主流毒株。

報導表示，大量的病毒分支在流行的過程中會「自生自滅」。即便是出現一個新的分支，那也無須過度恐慌，因為分支最後未必會形成主流，也很少會發展為更具感染力和致病性的毒株。