桃園市國中技藝競賽餐服組各校好手同場競技。(呂筱蟬攝)

桃園市110學年度國中技藝教育競賽為符合課綱內涵，今年新增醫護職群及餐旅職群餐飲服務組，餐服組競賽6日登場，聚集各校超過500名選手同場競技競爭最激烈，選手需在短時間內完成「口布摺疊」及「餐桌擺設」，多位選手們展現熱忱與平日練習成果，期盼取得好成績往後也往餐飲業繼續發展。

承辦競賽學校永平工商表示，餐飲服務組術科考驗選手連貫性的操作流程，摺口布的動作不僅要熟練俐落且流暢，同時也要具備優雅的儀態，在技術層面上更要精準摺出立體且具美觀的造型口布，選取正確的餐具進行擺放，這些都需要學生平時不斷的練習，才能在比賽時展現出最佳狀況從眾多好手中脫穎而出。

龍岡國中學生蔡韻晴是學校籃球隊的中鋒，因為阿公、阿嬤是辦桌的總鋪師，從小就會幫忙，能動能靜的她培養出對餐旅的興趣，在父母的鼓勵下參加技藝班成為競賽選手。她說，餐旅服務最辛苦之處要練習儀態，雖然要站很久但也改善自己駝背的壞習慣，喜歡服務客人的感覺會朝這方向繼續努力。

大竹國中學生徐常諺說，阿嬤和媽媽都燒得一手好菜，再加上哥哥就讀餐飲科系，追隨家人的步伐主動報名參加技藝教育課程，學習烹調、烘焙、飲料調製和餐旅服務。他笑說，因為餐旅服務不需要進廚房碰油煙所以最喜歡，為了比賽集訓1個月，認為自己在賽場上有發揮平日練習成果。