本土疫情升溫，是否要打第三劑疫苗再度引起關注，台大公衛教授陳秀熙指出，打兩劑莫德納疫苗後六個月保護力僅剩50％，前台大醫院感染科醫師林氏璧則透露，其實撐不到半年，而且即使打了第三劑，目的只是防重症，3~4個月後保護力一樣又掉到50%以下，防疫效果有限。

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台大公衛教授陳秀熙近來呼籲民眾施打追加劑，他指出打完莫德納疫苗六個月保護力僅剩50％，因此3月中約有300萬人免疫保護力失效，進而出現群聚感染；BNT疫苗的保護力也將在4月逐漸失效，恐爆發另一波疫情，首當其衝的就是青少年族群。

林氏璧則透露，兩劑莫德納防感染的保護力其實撐不到半年，從英國追蹤資料看來，大概2~3個月就降到50%以下了，沒有比BNT好多少，即使打了第三劑，防感染的保護力可以回到60~70%，但3~4個月一樣又掉到50%以下，因此他認為現在施打第三劑的目的已經不是防感染了，而是防重症。

他認為第三劑疫苗最應該打的是50歲以上和有慢性病者，打得比率越高越好，最好到80~90%，至於較年輕的人及沒有慢性病者，則沒有這麼急，可以抓兩劑六個月後再施打第三劑，但別太期待打三劑疫苗就能防止被感染或是傳染給別人，因為目前的疫苗對Omicron已經無法期待有這樣的效果了。