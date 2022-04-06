房地產科技（PropTech）正在大崛起！傳統售購屋模式也正在改變。信義房屋今（6）日表示，信義房屋今年已成為全台灣第一家導入 Microsoft Azure Purview 雲端數據治理與 Azure Synapse Analytics 數據中台的房仲業者，開發新型態數位服務「AI智能配案」，全台近500家分店使用，上線至今帶看量顯著增加3成，以數據驅動創新服務，打造不動產科技生態圈新應用，並期待吸引更多數位人才加入共創未來。

信義房屋副總經理陳麗心表示，信義企業集團投入房地產科技（PropTech）的初衷，是「讓買賣資訊更明確、讓同仁在服務客戶的過程中更有效率」，因此今年為引領產業加速轉型而導入 Azure 雲端服務。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，此次協助信義房屋整合內部龐大的數據資產，善用房仲業本身既有顧客資訊，透過大數據建立雲端數據中台，賦能內部員工並提升客戶體驗。

以往房仲業作業過程中最沒有效率的地方是要花很多時間去推薦客戶適合的物件，客戶也需花很多時間去理解這個物件是否符合他的需求，透過導入Azure，開發AI智能配案，把線上的數據與線下同仁服務的數據做快速的整合，配案準確率提升3成5。

因此，導入Azure對客戶、同仁、幕僚有3大優勢，客戶可更快速配對適合他的理想物件、同仁可以節省找房的時間與體力、而幕僚在開發新應用服務則創新更快速，實施至今，帶看量顯著成長3成。

即使數位轉型之路已上軌道，但在實現未來願景的道路上也出現「數位人才不足」的挑戰，陳麗心表示，此次與Azure的合作視為解方之一，因Azure為市場上熱門的服務，有龐大的技術支援夥伴，除了提升作業效率，也更容易吸引具備相關專業的數位人才加入團隊，希望未來能有更多數位人才新血加入信義房屋。

陳麗心表示：「信義房屋已40年，一般人都會講40不惑，信義房屋一直走在正確的道路上，我想我們絕對沒有疑惑的問題」因為信義房屋始終相信，只要專注如何把客戶服務好、把同仁服務好，如何善盡企業社會責任，因此運用科技，讓客戶減少舟車勞頓、員工減少作業程序，甚至2030年淨零排放的目標，都須借助科技的力量，有益未來打造不動產科技生態圈的應用發展，實踐信義房屋成為居住生活服務第一品牌的願景。」