國內本土病例連日破百，台北市今增45例，確診數、居家隔離數越來越多，台北市副市長黃珊珊坦言，現階段防疫旅館量能確實不夠，未來會持續徵用，大概需要1300床，但專責病床十分充足。

黃珊珊今在防疫記者會上指出，台北市7大醫院（北市聯醫5大院區及萬芳醫院、關渡醫院），每天原則上可篩檢180人，共計為1260人，但截至昨日為止，其實才篩檢出2名陽性，陽性率很低。

黃珊珊表示，北市專責病床共有573間，到今天為止還有400間空床，去年最大量能是1400床，現在量能很充裕，市長柯文哲也有下令，要每間醫院開出5％的急性病床，各大醫院會陸續開出，若前面病房空床達到一定數量，就會要求開下一階段。

但旅館部分，黃珊珊坦言，現階段居家隔離大約是3000多人，但居家隔離的旅館量能確實快被用完，希望有更多防疫旅館轉成居家隔離防疫旅館，也會擴充收治確診者的加強版防疫專責旅館，大概需要1300間。

至於集中檢疫所，黃珊珊說，目前是劍潭檢疫所有200多間，中央配置在台北市的也有400多間，共計700多間，北市自己會再徵用1300間，其餘防疫旅館則1.1萬間，但中央近期核准上萬移工入境，許多移工都將房間訂滿，要挪出來做專責防疫旅館會有困難。