【愛傳媒張競評論】《中國時報》依據隊史館紀念牌上文字,揭露中華民國陸軍航特部兩棲偵察營曾與美國海軍海豹第七分遣隊執行聯合演訓,其實早在2020年6月29日新加坡《聯合早報》就已經揭露過以Balance Tamper為聯合演訓代名之軍事合作交流項目。因此《中國時報》再度報導此事,並不令人意外。

美軍印太戰區特種部隊指揮部SOCPAC以「聯合協同交流訓練」(JCET:Joint Combined Exchange Training) 計畫案,與區域內多國特種部隊進行交流,此等聯合演訓代名是以兩個英文字組成,第一字為美軍所派遣特種部隊單位所屬軍種,美國陸軍是Balance、美國空軍是Teak以及美國海軍是Flash。

第二字則為交流對象國,其中包括Australia (Action), Bangladesh (Buffalo), India (Iroquois), Malaysia (Mint), the Maldives (Metal), Mauritius (Monk), Mongolia (Magic), Nepal (Nail), New Zealand (Net), the Philippines (Piston), South Korea (Knife), Thailand (Torch), Vanuatu (Velvet)以及中華民國(Tamper);比對一下這些代名第一個字母,大家就可以找出規則。

所以這個紀念牌,恐怕是連演習英文代名拼字都可能不太正確;應該是Flash Tamper而不是Flash Taper;媒體記者先生或許還可以進一步查證。致送外賓紀念牌,若是搞出這種錯誤,實在是要請當事者要多用點心。

但就這個紀念牌內容文字來說,其中包括聯合演訓參演單位、演訓代名與演訓期程,這些是否應屬保密事項?但在製作這個紀念牌過程當中,請問資訊不就會外流到接受委製紀念牌之民間廠家嗎?這個流程會不會產生軍機保密問題,國防部各級保防業管單位必須有所思考。

許多美軍大型營區內,其實在福利營站都有專門製作此等紀念牌之gift shop,其皆簽有保密協議,受到基地保防單位管制督察,以便維護軍機安全。人類社會送往迎來製作紀念牌是天下通俗,軍事單位亦經常致送他人紀念牌,但紀念牌上所述文字內容,必須受到審查約束;同樣製作過程亦要注意承製廠商是否有可能將資訊外洩。

退休榮民伯伯離營後,實在不應該再對袍澤說三道四,但軍機保密事關生死存亡,請袍澤務必諒解。此外若是演訓代名拼字有誤,下次注意改進就好,人生難免掉渣,不要太過自責,透過演訓交流能有成長才是重點。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員,曾任國軍艦長

●評論文章,不代表i-Media 愛傳媒立場