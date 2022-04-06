國民黨台北市議羅智強今（6日）宣布參選桃園市長，國民黨下午卻表示選策會排除提名羅智強這個選項，引發各界熱議。前國民黨立委陳學聖以自己在桃園參選立委、市長的經驗指出，桃園不是不歡迎外來的人，而是若要參加選舉，「會先看看你的深耕、你的付出，然後才會有認同」。

陳學聖今在臉書上表示，羅智強宣布參選，在桃園地方刮起了大風，有很多的議論，也有不少人詢問他的看法，而他的直覺是，桃園像是台灣縮影，是個移民的城市，是很多人的新故鄉，桃園歡迎所有的人來這裡尋夢、作客，但要當家是另一回事。

陳學聖回憶，自己在2010年臨時被徵召參加桃園中壢地區的立委補選，雖然已在桃園當過3年文化局長，但是依然是「空降」，結果輸了2500多票。但經過2年在地深耕後，擊敗同一對手，贏了25000多票。陳學聖透露，有在地朋友對他說，第一次參選時，「我們認識你，你知名度很高，但和我們沒有什麼關係，可是選輸後，你繼續留下來深耕，我們看到你的努力，所以我們就會把票投給你」。

陳學聖指出，2020年立委選舉，因為中壢參選爆炸，自己不願兄弟相爭，所以主動換選區到八德、大溪，「坦白說，我都已在2018年選過市長，但依然又再一次面對了空降的質疑。我輸了，這就是冷酷的事實！」

陳學聖坦言，桃園不是不歡迎外來的人，而是若要參加選舉，「會先看看你的深耕、你的付出，然後才會有認同。這是一個必然的轉換！」因為桃園不喜歡有人只是來選舉，選後拍拍屁股就走，若你願意付出，願意深耕，桃園人會熱情擁抱，加倍奉還，「這是我實際走過的路！很多朋友在問，我就分享了一下我過往15年成為新桃園人的心路歷程」。