南亞科(2408)2022年3月份自結合併營收為新台幣67.41億元，月增4.78%、年增5.20%。累計第一季合併營收為新台幣199.46億元，年增12.50%、季減6.78%。南亞科並於4月11日(下周一)召開法說會，屆時將公佈2022年度第一季自結數字及未來公司營運展望。

美國記憶體大廠美光(Micron)上周公布上季財報、本季展望皆優於預期，年度營收再度挑戰新高度，打臉頻頻看衰記憶體的外資。法人看好，美光亮麗財報與強勁的展望，有助記憶體台廠，如DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)等。

DRAM市況持續小幅修正，ASP(平均單價)仍有下跌的空間，但供應商庫存水位相對健康，合約價跌幅已較去年第四季收斂，現貨價也陸續起漲，台灣記憶體相關業者對後市看法普遍正向。

據TrendForce研究顯示，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，需求面持續轉弱，但在鎧俠(Kioxia)與威騰電子(WDC)於2月上旬原物料汙染事件影響下，整體供給明顯下修，成為第二季NAND Flash價格翻漲5~10%的關鍵。

美光周二股價大跌3.94%，加上大盤頹勢，南亞科周三收跌3.76%報66.6元，三大法人聯手賣超共9千張。