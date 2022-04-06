海悅(2348)3月合併營收為新台幣4.9億元，月增45.49％、年增14.86％，首季營收12.35億，年減11.32%。海悅3月代銷收入重返4.76億元，代銷收入年增率11.54％，主要成長動能來自，春節後新建案推案量成長，帶動全台建案接待中心的來客人數逾千人。

觀察全台房市供需市場，主要城市的土地取得不易，加上缺工、造價與資金成本上漲因素，房價下修不易，然隨著人口結構改變，2-3房型蔚為主流，總價區間仍滿足市場機制，海悅受益全台代銷布局，規模經濟持續成長，形成競爭優勢，隨著今年上半年全台百億級包銷個案等陸續推案搶市下，將依各區域市場自住、換屋的剛性需求，以期挹注公司營收表現。

海悅多元布局，目前總計在手代銷案量維持2,000億元的高檔水準，另外，與達麗建設合作開發台中北區賴厝部段標的，已完成開工動土典禮，採邊建邊售方式進行，預計今年上半年推案，可望挹注代銷收入與轉投資收益。