「風城」房市儼然猶如「瘋城」一樣！正失速前進中。房仲業今（6）日最新統計顯示，新竹房價中位價飆升4成，每坪房價站上3字頭。

信義房屋今天表示，據內政部實價揭露資料顯示，全台六都加新竹，在2021年呈現全面上漲走勢，統計含車位的成交建物中位價，包括台南市、高雄市、新竹縣、新竹市，第四季的中位價都比前一年度同期增加超過2成。

尤其以新竹縣差異最大，從2020第四季的每坪21.5萬元，躍升至2021第四季的每坪30.1萬元，中位數增加四成，成為這波房市大漲的「瘋城」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區房價開始起漲時間，與中美大戰後台灣科技廠商受惠業績大好有連動性，新竹匯集全台平均薪資最高的科技就業族群，2020第二季新竹縣實登的中位價，才剛站上2字頭，未料不到兩年的時間，2021年已突破3字頭，過去10多年幾乎沒看過房價這樣飆漲。

統計顯示，新竹縣從2020第四季的21.5萬元，2021第四季則增加到30.1萬元。

至於新竹市，則是年增2成，從每坪21.7萬元增加至26.1萬元。

曾敬德指出，一年房價增幅兩成是相當驚人的漲幅，晚買一年等於房價漲2成的自備款，過去一年房價的漲幅比通膨可更怕。