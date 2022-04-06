國內疫情擴大，蔡英文總統今天邀集行政院長蘇貞昌 等人召開防疫策略會議，達成高度共識。蔡英文表示，我們現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」。我們的「新台灣模式」，就是透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

蔡英文在臉書表示，連假後的第一個上班日，她邀集了 賴清德副總統、陳建仁前副總統、 蘇貞昌院長、陳時中指揮官、張上淳副校長、周志浩署長，以及守護邊境防疫的鄭文燦市長、 陳其邁市長，召開防疫策略會議，大家深入交換意見，更達成高度共識。

隨著Omicron變種病毒株持續在國際蔓延，國內疫情最近也有所變化，許多人都在問，台灣的防疫策略是什麼，我們是要追求清零？還是要與病毒共存？

她說，病毒不斷在變異，疫情不斷在變化，她要感謝在不同崗位上的防疫英雄，兩年多來不眠不休的努力；台灣的防疫韌性，也經過兩年多以來，全體國人的團結防疫下，有大幅度的提升，現在，我們的疫苗覆蓋率，第一劑超過83％，第二劑超過78％，第三劑也已經超過51％。

蔡英文強調，面對Omicron病毒株以輕症，甚至無症狀為主的快速傳播模式，台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

她說，我們現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」。我們的「新台灣模式」，就是透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

為積極有效管控疫情，台灣的疫苗覆蓋率，尤其是長輩的疫苗覆蓋率，要持續提升。她說，我們的醫療量能，包括快篩試劑、抗病毒藥物整備要持續增加。我們的檢疫措施，像是隔離方式要滾動檢討，疫調方式要持續簡化，以維持醫療體系的穩健運作。

蔡英文表示，我們要強化台灣整體的防疫韌性，讓台灣能夠面對不同階段的疫情挑戰。關於各項防疫措施，她也已經請指揮中心進一步完整向各界報告說明。

今年初，她就曾經說過，尋找兼顧防疫與經濟的「新台灣模式」，是今年的重要施政目標之一。她說，兩年多來，台灣因為全民團結防疫，度過了一波又一波的疫情挑戰。在邁向下一個階段的路上，「我希望全體國民，繼續團結防疫守台灣，一起讓台灣更為強韌」。