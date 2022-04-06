編舞家瓦旦．督喜編創舞作《Ita》，讓舞者保有獨立性，又能合而為一。（國家兩廳院提供）

TAI身體劇場藝術總監瓦旦．督喜（右）與印尼艾可舞團藝術總監艾可．蘇布利陽托（左），兩人相識已久，近期將醞釀已久的創作和觀眾分享。（國家兩廳院提供）

印尼編舞家艾可．蘇布利陽托（Eko Supriyanto）與台灣太魯閣族編舞家瓦旦．督喜，兩人在疫情下跨國合作，從線上排練到實體見面，到交換彼此的舞者，兩支舞作《AriAri》、《Ita》將在本周末登場。

瓦旦．督喜表示，這次交流最寶貴的經驗除了肢體，還有各自的生活文化，「一開始因為疫情不能見面，我們先在線上聊概念，後來舞者、艾可相繼來台灣，我們從生活面開始談論創作，這是很寶貴的經驗分享。」

瓦旦．督喜表示，台灣舞者和印尼舞者跳對方的傳統舞，也發現身體痠痛的部位不一樣，「因為使用的肌肉和跳舞的方式不太一樣，後來的交流還包括學習對方的語言，語言和舞蹈也有關聯，這些在舞作裡也會看見。」

艾可是印尼當代傑出的舞者及編舞家，從小有爪哇傳統宮廷舞蹈及印尼班卡席拉武術的深厚訓練，曾擔任瑪丹娜2001沉淪世界巡迴演唱會的舞者，同時在茱莉．泰莫執導的百老？音樂劇《獅子王》中擔任舞蹈顧問，他上一次來台是在2019年。

艾可表示，最初是在2014年在印尼日惹國際藝術節看到瓦旦．督喜的演出，當時就很欣賞他，2017年在國家兩廳院的牽引下，雙方因此有合作的契機，曾造訪彼此的工作室，如今作品總算要登台演出。

由艾可編創的作品《AriAri》，艾可表示，「AriAri」在爪哇語是胎盤的意思，艾可說，胎盤和胎兒兩者好像雙胞胎一樣，而胎盤也是母親與胎兒之間最緊密的聯繫，「這支舞作談論我們永遠都不是一個人，人與人之間的情感永遠都有緊密的連結。」

《Ita》由瓦旦．督喜擔任編舞，他表示「Ita」在太魯閣族語中是「我們」的意思，瓦旦．督喜說，「每一個舞者都是獨立的個體，很多元，都不一樣，我讓每位舞者保有自己，並且在一起跳舞的時候成為『我們』。」演出將於4月8日至4月10日在國家兩廳院實驗劇場登場。