演藝圈就像一個小型的M型社會，若能闖出一片天，自然名利雙收，反之則載浮載沉。35歲男星楊皓崴最近發文透露，2年前曾放棄演藝事業，跑去考保險員，想不到意外接到戲劇邀約，人氣逐漸翻紅。

楊皓崴2013年以廣告模特兒的身份踏進演藝圈，拍過各式各樣的平面和電視作品，也橫跨節目錄製、MV/網路劇等，無奈始終沒有嚐到走紅的滋味，楊皓崴1日在臉書PO文回憶這段過往，表示：「兩年前的4/1，本來以為表演生涯走到絕境，正在去考保險員的路上，一通電話來，去見了當時籌備新八點檔話事人們，就這樣開啟了演員生涯…」

由於回歸的過程太驚奇，楊皓崴說「每年的今天，起床我都會大力打打自己的臉頰，看是不是在做夢？發現臉很痛、頭很暈，原來都是真的，然後回頭看這一路走來，很幸運，所以更努力」。於是，他封愚人節為自己的重生日，相當珍惜每一個工作機會。

就是這通電話，將楊皓崴引薦到戲劇領域，在八點檔《天之驕女》飾演高天佑而打開知名度，後來又接到《戲說台灣》、《2049－刺蝟法則》、《一家團圓》的合作邀約，演藝事業逐漸回穩。難能可貴的是，楊皓崴並沒有因為紅了就得大頭症，去年台灣疫情爆發時，他回老家高雄幫忙好友的餐廳，還調皮地與外送機車合照，開玩笑說送台北的話要收3萬外送費，絲毫沒有明星的架子。