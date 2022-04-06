國民黨高雄市長人選布局難產，高雄市議會黨團總召童燕珍、議員陳美雅、黃紹庭今天北上拜會前高雄市副市長李四川，並到黨中央拜訪黨主席朱立倫，力薦李四川是現階段最強母雞，雖然李四川暫時拒絕，但仍覺得還有努力的空間，朱立倫聞言後也承諾，會努力促成此事。

高雄市屬於國民黨艱困選區，由誰扮演母雞至今尚未有譜，這引發高雄藍軍焦慮，議會黨團今天由童燕珍帶領陳美雅、黃紹庭等議員北上拜訪前高雄市副市長李四川，並前往國民黨中央黨部會晤黨主席朱立倫，表達高雄藍軍的心聲。

童燕珍會後受訪表示，今天和李四川會面談得非常高興，會中李四川充分表達他的想法，雖然李四川暫時拒絕參與高雄市長選舉，但大家仍會繼續努力，還有很多努力的空間，李四川坦言有其他顧慮，還是希望李四川好好思考，努力到最後。

童燕珍說，同時也向朱立倫表達高雄市民的心聲，希望朱立倫了解，高雄市民迫切希望市長人選能夠早一點產生，大家都希望李四川能夠代表國民黨參選高雄市長，因為李四川擔任副市長期間，路平、燈亮、水溝通是大家都看得到的政績。

童燕珍強調，面對高雄市民的期待，朱立倫承諾，他會努力促成這件事，希望朱立倫及大家一起來努力，一同來克服李四川的困難。相信朱立倫會用最溫和、最讓李四川能接受的方式，此事不宜太過急促要求李四川做決定，還是給李四川時間考慮。

黃紹庭則說，相信黨中央會用多方管道來勸李四川出戰，據他了解，韓市府團隊有人鼓勵李四川參選高雄市長，畢竟李四川在高雄的聲量與支持度，被公認是現階段最強母雞。他強調，朱立倫也認同李四川是好的人選，沒有努力到最後一分鐘，大家不會放棄。

至於台北市議員羅智強若轉戰參選高雄市長，童燕珍說，羅智強非常有戰力，又是黨內優秀人才，相信若最後能和朱立倫取得共識角逐高雄市長，地方仍然會接受羅智強。