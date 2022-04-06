逢甲大學1生居隔陰轉陽 Ct值曝光 17:132022/04/06 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市政府衛生局表示，台中市新增一例本土確診個案，尚無全國案號，該案是19歲逢甲大學學生。（摘自逢甲大學網站／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳逢甲大學一名學生確診，台中市政府衛生局證實表示，6日接獲台中市醫院通報，台中市新增一例本土確診個案，尚無全國案號，該案是19歲逢甲大學學生。 衛生局表示，中央預計7日公布，該個案是19歲逢甲大學學生，3月26日曾赴南部縣市與友人聚餐，因友人確診，該名逢甲大學生3月30日即被匡列至集中檢疫所居家隔離。 衛生局指出，這名逢甲大學生初採陰性，昨日解除居家隔離前，再採檢轉為陽性，CT值34，因皆在居家隔離中，無公共足跡點。 北市中山區某按摩會館群聚擴大 達11例確診 北市金華國中教師確診 4班級120名學生即起停課 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #逢甲大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清明連假後首日新北確診數破百 分布在這17區 15:292022/04/06 生活 關西營區確診阿兵哥活動力超強 玩遍彰化這區足跡曝 16:272022/04/06 生活 東華大學2生確診室友快篩採陽 校方緊急停課11天 11:342022/04/06 生活 花蓮慈濟大學累計4師生確診 遠距教學延長至17日 17:102022/04/06 生活 苗栗確診＋1居家隔離快篩陽性送醫收治 足跡遍布苗栗4鄉鎮 12:142022/04/06 生活 基隆愛心篩檢抓10人快篩陽性 8人PCR確診 16:022022/04/06 生活 柔道班傳播彰化又增1例確診 公布足跡確診者吃了麥當勞、燒烤、熱炒等 15:182022/04/06 生活 台中港三井OUTLET有確診足跡 業者說話了 15:232022/04/06 生活 台中＋5 高中生染疫學校不停課 04:102022/04/06 地方新聞 竹縣＋11 柔術運動館群聚增6例最多 13:162022/04/06 生活 新北確診婦遊南投 清境、日月潭全去了 五星飯店急匡60人 16:302022/04/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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