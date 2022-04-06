外傳逢甲大學一名學生確診，台中市政府衛生局證實表示，6日接獲台中市醫院通報，台中市新增一例本土確診個案，尚無全國案號，該案是19歲逢甲大學學生。

衛生局表示，中央預計7日公布，該個案是19歲逢甲大學學生，3月26日曾赴南部縣市與友人聚餐，因友人確診，該名逢甲大學生3月30日即被匡列至集中檢疫所居家隔離。

衛生局指出，這名逢甲大學生初採陰性，昨日解除居家隔離前，再採檢轉為陽性，CT值34，因皆在居家隔離中，無公共足跡點。