2009年莫拉克颱風（八八風災）造成台20線南橫公路中斷，去年南橫梅山口到天池路段有條件通車，今年4月天池到向陽路段也可望通車，意味南橫可全線恢復通車。公路總局表示，未來每天上午7點到下午2點梅山管制站到向陽管制站自由進入，下午5點前淨空，每周二和周四是道路管制日，不開放通行。

公路總局局長陳文瑞表示，通車前的管制作為，保全行控方面，包括梅山口管制站、天池管制站，及大關山西端、東端管制哨，向陽管制站都會調整人力配置；每天6 點巡邏通報路況，全時機動巡邏；寶來監工站也會設置行車管制室。

有條件通車後，開放通行車種是5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車。開放車輛通行時間是上午7點至下午2點，公路總局會在梅山口管制站（台20臨105線0K）、向陽管制站（台20臨105線44K）二端設立車牌辨識系統，車輛必需完成辨識車號登記後方可進入。 下午3點之後就會由保全人員及地方警察單位，由大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端勸離民眾，下午5點之前全部淨空。每周二和周四是道路管制日不開放通行。

為何不全時段開放？公路總局第三區養護工程處甲仙段段長陳正偉表示，還是希望南橫保有自然山林環境，讓山林休養生息，「我們不是南橫的主人，山林和花鳥、動物才是！」

雖然每周有5天無總量管制、自由進入，但若開放時間有車流壅塞，將立即採取交通管制措施，調控車輛數及疏導用路人迴轉；或遇颱風期間、地震、大雨、山嵐起霧、道路結冰、邊坡坍方、土石流等情況也會即時封閉道路。

如果在不開放通行時段擅自進入、或是未經梅山口管制站及向陽管制站登記者，除責令其立即駛離管制路段外，並依道路交通管理處罰條例第5條及第60條第2項第2款或第3款舉發開罰；管制路段在禁止臨時停車處也就是紅色邊線任意停車、臨時停車或下車逗留者，也會依法開罰。