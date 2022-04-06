有時感覺運勢不順的時候，做什麼都倒楣，這時就很希望能快點轉運，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，想要轉運的人可以試著換工作、搬家，或調整居家、職場環境，也可以沾沾別人的好運、改變穿搭風格，甚至換個吉利的名字，都有助於招來幸運。

▍1.轉換環境

人處於困境之中，就需要變動，只有變動，才能擺脫舊的環境，帶來新氣象，重新開啟新篇章。具體來說，就是改變自己周圍的環境，如果是生活不順利，那就搬家；如果是工作不順利，可以找上司調整自己的職位，或者是找一個新工作。

▍2.調整周遭環境

直接換工作或者搬家，對許多人來說有點難度，若是做不到，至少要動手調整周遭環境。我們在公司和家中的時間很長，這兩個地方環境的好壞，對運勢有一定的影響力。因此要將居家或辦公環境，調整到和諧的狀態，處在一個令你感覺到舒服、愉悅的環境裡，你心情就會很舒暢，做事也更加有動力，好運就喜歡眷顧這樣的人。做法也很簡單，例如將原本凌亂的辦公桌收拾整潔，或是仔細打掃家中廁所，都有助於轉運。

▍3.沾沾別人運氣

如果你實在是運氣差，還可以找一個運氣好、實力強的朋友，去沾沾他的好運氣。旺運當頭的人，做事就容易成功，你可以跟他合作，在他的帶領下，失敗的機率就會小很多，而且有他的磁場中和，你的氣場也會得到一定的改善。

▍4.改變自身風格

長期都是同一個髮型，同樣風格的穿搭，那周身的磁場就會比較固定，如果想要轉運，就需要改變一下，換一種造型，給人耳目一新的感覺，也會改善你的心情。另外，還可以根據自己的五行來選擇適合你的衣服顏色、飾品，將會帶來更多喜事。

▍5.更換名字

如果你的名字是吉利的，那這麼大家呼喚你，就會為你增添吉運。相反地，如果你的名字不太好，可能就會讓你運氣不佳。此時可以為自己改個吉祥名，招來好運。不過在改名的時候，要注意一定得符合自己的命理，千萬不能隨隨便便亂取，不然會弄巧成拙。

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