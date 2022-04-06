嘉義市民生國中5名學生考取嘉中科學班，校長張金龍（右）、導師闕宏軒（左）為他們高興。（廖素慧攝）

嘉義市民生國中教師及行政人員全力支持數資班教學。（廖素慧攝）

嘉義高中科學班今年錄取名額減為20個名額，雲嘉地區國中資優學生競相爭取，嘉義市民生國中錄取5人，占嘉中錄取率4分之1，成績比往年亮麗，師生振奮，而闕宏軒老師送21張個人專屬的小卡片鼓舞學生士氣，師生都感動。

嘉中表示，今年科學班錄取名額20名，較去年減少，學生來自北興國中12名、民生國中5名、嘉義縣東石國中2名、雲林縣正心中學1名，若這20名正取生有未報到者，由備取生依序遞補。

民生國中校長張金龍表示，闕宏軒、凃榮祥、羅正平、吳銘訓、蕭文彥、陳建宏等老師，指導各班的數理資優學生有10多年的豐富經驗，且課餘時間也會為學生的提問解疑，今年21人報考科學班，正取5人、備取1人，成績亮眼。

王嗣方、林弘唯、吳佳臻、林宥呈、何承祐等5名正取學生都自律、主動學習，積極參加科展、數理相關競試等活動，培養研究實作的興趣及累積經驗，從中驗證理論，獲得更廣更深的學習內容。

最高分的何承祐，國中3年都沒有補習，他利用網路上高中、大學端開辦的免費線上學習課程，有疑問就求教於老師，教生物科的闕宏軒坦言，曾經被何承祐發現錯誤，體驗到教學相長的益處。

闕宏軒擔任資優班導師，送給每名報考的學生1張小卡片，對於學生的個性特點寫貼心的鼓勵小語，有叮嚀學生「穩定應試」，也有激勵學生「相信自己可以的」，專屬於學生個人的小卡片都被學生珍藏。