三年單一借款利率1.28％的保單紓困貸款，三個月僅借出3.79億元。據壽險公會統計，從今年1月到3月底的第二次保單紓困貸款方案，最終有4,465位保戶來申請，僅占去年第三季第一次保單紓困貸申請人數的2.76％，最終核貸金額是3.79億元，僅占去年第一次核貸的2.66％，代表受疫情影響出現經濟困難的保戶已大量減少。

壽險公司第二度推出保單紓困貸，雖然3月遇上中央銀行升息1碼（0.25百分點），保單紓困貸成市場最長期且最低利率的貸款，但最終僅國泰人壽一家核貸金額破億元，其他壽險公司核貸金額都不到1億元，與去年第三季相差極大。

壽險業者分析，主要有二大原因，一是今年第一季時疫情緊張程度，與去年第二季到第三季相比，相對比較舒緩，民眾出外旅遊、聚餐及購物等都恢復正常，百貨、觀光旅遊業亦有一定程度的復甦，所以無薪假、減班休息、減薪者大量減少，申請者就減少；二是去年是救急，審查較寬鬆，今年是常態性舉辦，需要證明文件，門檻比去年高。

2021年7月1日到9月30日是第一次保單紓困貸款，同樣是三年一率到底，1.28％的借款利率，只要受疫情影響收入者都可申請，每位保戶在每家壽險公司、有保價金且可借的保單額度中最高借10萬元，共有近16.2萬人申請，最終核貸16萬人、金額142.67億元。

今年是1月1日到3月31日，同樣利率條件及每人每一公司最高10萬元，最終只有4,465位保戶申請，核貸4,309位、金額3.79億元，連4億元都不到。

兩次保單紓困貸款金額第一大都是國壽，但去年第三季國壽核貸54.62億元，今年第一季只有1.22億元，僅去年的2.2％；第二大是富邦人壽核貸6,400多萬元，第三是南山人壽的4,400多萬元，新光人壽及全球人壽以3,867萬元、3,297萬元，分居第四及第五，中國人壽有2,219萬元、台灣人壽逾1,700萬元，其餘本國壽險公司核貸都在200~900多萬元。

兩次保單紓困貸款平均每張保單貸款金額約在7.5~7.7萬元左右，金管會先前承諾未來每年第一季都會推出保單紓困貸款，但利率會隨勞保紓困貸款利率變動，明年肯定會拉高。