和勤精機（1586）6日公布自結3月合併營收2.6億元，年增27.06％，創下同期新高；累計第一季合併營收7.21億元，年增15.14％，亦為同期新高。和勤表示，美系電動車大廠訂單增量，帶動公司3月汽車零件業務，創下新高。尤其，美系電動車大廠歐洲生產基地啟用，3月起訂單快速爬坡，將是和勤上半年成長的主要動能。

和勤說，隨著客戶新品陸續量產，可添加和勤下半年的營運成長爆發力，全年營運展望樂觀。

和勤3月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.79億元，佔比68.78％；硬碟機構件（VCM Plate）0.68億元，佔比26.19％。汽車零件部分，美系電動車大廠零件增量，營收創下歷史單月新高；硬碟（HDD）零件維持穩定出貨，且已調整價格，毛利率將回到往年水準。

和勤是美系電動車大廠高壓開關平台件的全球獨家供應商，並陸續增加門鎖零件、煞車系統零件的供應，在美系電動車大廠交車量持續增加之下，近年和勤的零件出貨每年均大幅成長。而客戶歐洲生產基地3月開始交車，和勤今年新增加對歐洲廠的出貨，全年來自美系電動車大廠的訂單出貨，因此較原先的預期高出許多。

和勤指出，由於美系電動車大廠歐洲廠啟用，初期出貨量顯著增加，3月起訂單快速爬坡，將帶動和勤上半年營收逐月走高。而建築工程用結構件，及工業器械液壓泵零件等新產品上半年陸續進入量產、單價較高的重卡零件，將於7月開始量產，對營收的貢獻，將下半年顯現，旺季效應將更加明顯。

近期上海封城，物流受到短期影響，不過，和勤鄰近上海的浙江嘉興和新廠，仍維持正常生產，待物流恢復後，將盡速出貨給上海客戶，預料對和勤營運影響不大。