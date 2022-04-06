中古車購買是門大學問，有男子上網分享自身經驗，他表示1月購入1輛2015年BMW中古車128萬，應該是開心的開車出遊，沒想到卻是「正在修車路上」，不僅亮引擎燈、機油燈、里程數爆增、甚至日後還檢測出「氣缸活塞受損」，初估要再砸10至14萬元的修車費用，短短4個月的檢查、修車行程，讓他心灰意冷；網友則表示「買中古車就像一場賭局」。

一名網友在「爆料公社」發文，他表示1月時，在IG上看到新北某中古車行蔡姓男子PO出2015年BMW中古車，蔡男向他表示這台BMW售價129萬元，而且是全新引擎(有保固)，並且已將正時鏈條換新，該車里程數約為13萬公里，也有「車輛認證書」，他評估後便以128萬元購買。

一名男子花128萬買BMW中古車，不料引擎、機油亮燈，連「氣缸活塞」也壞了。（翻攝自爆料公社）

原PO將車子買到手後，開回新竹不到12小時，便出現亮引擎燈與機油燈，他趕緊開到認識的修車廠檢測，發現渦輪漏氣、車體下護板不見、車身左下巴凹傷以及鏈條有問題，甚至日後該車查修後發現里程數爆增約4萬公里，以及「O環漏氣」、「後面卡榫斷掉」、「油箱感應器壞掉」、「排氣管破洞」等狀況

原PO也將這些修理後的情形與蔡男討論，並收到蔡男提議寫和解書，但是他則提3個方式，第一是要求蔡男將車完全修好、第二是他全車退回給蔡男並將他的貸款及違約金一併處理，第三是直接走法律途徑解決，蔡男與車行老闆則選擇第一個方式，將車修好並付出3萬多元修車費用，及包3萬元紅包給他，雙方也協議簽下和解書。

一名男子花128萬買BMW中古車，不料引擎、機油亮燈，連「氣缸活塞」也壞了，甚至里程數還爆增4萬公里。（翻攝自爆料公社）

事發將近半個月後，該輛BMW車又發生問題，檢查後是「氣缸活塞受損」，經他詢問維修費用落在10至14萬元，蔡男則稱車已修好、和解書已簽、和解費用也給了，認為是他自己找其他家修車廠造成的問題，他無奈表示短短4個月，一直在修車廠「檢查、檢查、再檢查」，他也表示這次已記取教訓，凡事都別太相信業者，也將會對業者提出告訴。

文章一出，網友紛紛表示「買2手車就要有心理準備」、「買新的比較安全」、「買下去真的梁靜茹給的勇氣」、「水深的地方我都不去，尤其這個水，深不見底」、「車商認證書跟幼稚園畢業證書一樣」、「買中古車就像一場賭局」、「14萬公里，一手車開下來差不多什麼等都亮了」。