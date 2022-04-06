美國空軍F-16戰機

負責計畫和專案的美國空軍副參謀長納霍姆（David S. Nahom）說，本月稍後將開始公布更多預算文件，而F-16將有改良計畫。直到2028年，甚至更久，美國空軍都不必決定，要用哪款戰機加以汰換。

據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，納霍姆說，對不需要高端隱形和生存力的各式任務來說，F-16很理想，並將繼續扮演美國空軍的低端多用途戰機角色。

他強調，F-16可以執行許多低端任務，遠比5代戰機便宜得多，並能把任務執行得很出色。納霍姆說，它能達成在中東的目標，短短1星期後，就能返回美國領空進行戰巡，進行國土防禦。他並指出，F-16能以其他戰機一半的飛行作業成本完成任務，相當驚人。

納霍姆說，那也正是為什麼美國空軍會投資最新型的F-16，因為他們認為，這款戰機還能有18-20年的貢獻。

他指出，美國空軍的資源有限，而F-16多才多藝，甚至連密接空中支援（Close Air Support，CAS）也做得很好。也因此，投資能執行一大堆任務的F-16，要比投資只能執行密接空中支援的A-10有意義多了。

此外，納霍姆指出，與其說美國空軍未來戰機的架構是高低配，不如說是鐘形曲線（bell curve）配，也就是由一堆具備低/中階戰力的F-16，來搭配中/高階戰力的F-35。至於在最底端的，是少數只能在許可作戰環境下作業的戰機，而在最頂端的，則是如F-22，還有「下世代空優」（NGAD）等能因應最嚴苛狀況的戰機。