撿拾眼鏡自撞分隔島，女子翻車所幸無礙。(警方提供)

45歲楊姓女子6日上午7時許，駕駛自小客車行經內埔鄉中正路時，疑因撿拾掉落眼鏡分神，自撞中央分隔島翻覆，所幸僅受輕傷，經送醫檢查無礙，已經返家休息。

內埔警方接獲通報表示，上午7時29分，內埔鄉中正路與興中一巷路口，一輛自小客車自撞中央分隔島翻覆，警消第一時間到現場處置，發現駕駛車輛的楊女僅輕微擦挫傷，呼氣酒測值為零，隨即送往屏東基督教醫院救治。

警方表示，楊女疑因撿拾眼鏡，未注意車前狀況，才會自撞道路中央分隔島，但詳細肇事原因尚待釐清中。楊女經醫院診斷為手腳擦傷，腦部無傷害，已返家休息。

由於車禍適逢上班時間，一度造成台1線中正路段北上車道受阻，員警立即實施短途調撥車道，並開放同路段南下內側車道供北上車流使用，事故在一小時後排除，除駕駛人外並無其他人車受損害。

警方則呼籲，駕駛車輛應保持專注，注意車前狀況，安全帶亦應繫牢，才能使傷害減至最低。