今年第一颱「馬勒卡」即將形成，根據日本氣象廳資料，稍早已針對位於關島南南東方的熱帶擾動９５Ｗ發布強風警告，最快未來24小時內可能增強為颱風，預計下周四~五將在琉球東方海面北上，離台灣有段距離，但路徑仍有變數。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，近期南方熱帶擾動活動日漸活躍，各國數值預報顯示，未來菲律賓東方至南海，將有1~2個颱風形成，台灣周圍的水氣也會跟著變多，下周後半台灣的天氣會比較不穩定，目前比較確定的是，下周四~下周六沿海要留意長浪。

太平洋地區有1個熱帶性低氣壓(T.D.02)。(圖/氣象局)

中央氣象局表示，周四(7日)起南海至菲律賓東方海面轉為大低壓帶環境，當中有利熱帶系統發展，是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，氣象局將持續觀察。

根據氣象局最新資料，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓(T.D.02)，今(6日)14時的中心位置在即在關島南方海面，以每小時4公里速度，向西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

今(6日)晚至明(7日)東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，東北部、東部地區及基隆北海岸有短暫雨，北部山區及東南部地區也有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。