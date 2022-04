(HAPPY GO Pay聯手20家銀行催母檔買氣,點數最高18倍贈。圖/HAPPY GO提供) 政府五倍券即將於本月底到期,加上迎接百貨年度大檔期母親節的到來,串聯遠東集團線上線下全通路的行動支付工具HAPPY GO Pay,本月大動作首度聯手20家銀行,凡綁定信用卡並刷卡消費累點,點數回饋最高上看18倍,寵愛媽咪不論是買禮物或家人聚會用餐,絕對是聰明消費的唯一且最佳支付工具選擇。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示,集團通路的共同支付工具HAPPY GO Pay結合點數和支付讓每一筆消費有額外的累點回饋,廣受百貨零售顧客的喜愛,加上去年母親節檔期創下驚人佳績,今年特別針對HAPPY GO Pay擴大洽談合作銀行,創下推出以來最大規模的合作銀行家數新紀錄,搭配百貨高額消費所需的分期功能,同時祭出高倍數的點數回饋,希望能有效為母親節前哨戰增加火力並帶動卡友進一步的消費力。即日起至年底推出「週六支付賺點日」活動,以HAPPY GO Pay綁定20大銀行信用卡,包括遠東商銀、中國信託、玉山、花旗、華南、第一、匯豐、新光、凱基、台新、聯邦、富邦、永豐、星展、合作金庫、兆豐、元大、台灣銀行、陽信、台中銀行,每週六於遠東集團線上線下全通路使用HAPPY GO Pay綁定活動銀行信用卡消費單筆滿100元以上,即享HAPPY GO點數2倍贈。看好母親節的消費爆發力,從4/21起到5/8為止更推出期間限定10倍贈活動,使用HAPPY GO Pay綁定遠東商銀、中國信託、玉山、花旗、華南、第一、匯豐、新光、凱基、台新(限玫瑰Giving卡)等十家活動銀行信用卡,並於全臺遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、friDay購物、SOGO istore,單筆消費金額滿2,000元回饋200點、滿5,000元回饋500點、滿30,000元回饋3,000點。另有綁卡禮,首次綁卡單筆消費滿100元贈200點,HAPPY GO Pay新戶單筆消費滿100元再加贈200點。因此,以消費5,000元來試算,首次註冊HAPPY GO Pay並綁卡,在10倍贈活動期間的週六於百貨通路消費並分期,就可獲得18倍的HAPPY GO紅利點數回饋。 遠東集團各百貨通路將陸續展開母親節檔期活動,包括The Mall遠企購物中心將自4/15~5/8止推出點點變現金活動,HAPPY GO 300點兌200元紅利券乙張。至於遠東百貨和遠東SOGO百貨預計也將於月中推出相關紅利兌點活動,讓卡友寵愛媽咪聰明消費無負擔,快樂多一點。