台中好宅第一階段5,508戶，已提前在去年達標，台中市政府仍馬不停蹄，第二階段也緊接著陸續開工，烏日新榮和段好宅，270戶為首座規劃位於台中烏日高鐵特區的好宅，6日舉辦動土典禮，由台中市長盧秀燕主持，祈求新建工程圓滿順利，並於2025年中完工。

盧秀燕表示，市府已完成好宅，加上今天動土興建的新榮和段好宅270戶，台中好宅實質興建數量已達5,778戶；而一、二階段總興辦量（包含規劃設計中）共有6,953戶、將近7,000戶的數量，能實際照顧年輕人及弱勢族群，落實居住正義。

盧秀燕說，烏日新榮和段預計2025年中完工。考量鄰近停車需求，依地方建議增挖1層地下室，並於地面層規劃店鋪、幼兒園、共享農園、共享廚房、社會服務站、社區式日間照顧場所、身心障礙者社區日間作業設施與居住空間等公共服務空間，引進專業團體進駐，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所，提供優質居住環境，補足社福設施、滿足在地民眾需求。

盧秀燕指出，全案位於台中烏日高鐵特區，三鐵共構，交通區位良好，鄰近旭光國小，且公共服務機能完善，基地位置北面大肚山，南臨烏溪水岸景觀，周邊有多個公園開放空間，以「串門子」為設計概念主軸，透過留設大面積公共開放空間串聯結合周邊公共資源，廣邀鄰近居民至基地遊逛，創造地方的場所精神，以及與地方共享共好的都市空間。

台中市住宅處透露，全案由台灣世曦工程顧問公司專案管理及監造、開務聯合建築師事務所設計、及華盛營建工程公司共同承攬工程，斥資逾12.7億元。基地規劃為地下3層、地上14層，共2棟複合混居式的好宅；2樓以上居住單元提供1房型139戶、2房型118戶、3房型13戶，共計270戶的優質住宅社區，預計2025年中完工。

住宅處強調，烏日新榮和段社宅位在青年移入人口高的高鐵特區，再配合針對青壯年、新婚及育幼者加分，以提高青年承租比率；中市目前已營運的5處社宅人口，青壯年占比六都最高。除承租上有福利加分外，好宅也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，來厚植青年培力，可減輕青年的經濟壓力。

上述動土典禮，邀請傳承三代、中部地區老字號的大西園掌中劇團，於烏日社宅開工前，布袋戲先上陣，演繹社宅精髓，大小朋友都看得津津有味，長輩看了笑哈哈，回味童趣。除市長盧秀燕外，包括台中市都發局長黃文彬、民政局長吳世瑋、台中市住宅發展工程處長陳全成，及烏日區長林崇懿等人，也都到場同慶。