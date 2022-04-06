立法院交通委員會6日考察台南地區交通建設，交通部長王國材、公路總局長陳文瑞、鐵道局長伍勝園、路政司長林福山及交委會召委林俊憲、立委王定宇等皆參與，其中台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號可行性評估及台南先進運輸系統捷運路網兩案為此次重點。

「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號可行性評估」計畫，北起台86線17K+650，南迄砲校20米聯外道路，全長2,250公尺，總建設經費71.82億元，計畫核定後7年完工，包含含綜合規劃及環評2年、設計及用地取得2年、施工3年。可行性評估成果報告，交通將部盡速陳報行政院進行核定作業。

王國材表示，為解決台86線與台19甲線，路口長期車流回堵壅塞問題，公路總局因此提出此計畫，並且透過劃的系統匝道，提供台86線便捷上下連接國道3號需求。未來有關本計畫與台86線向東延伸至台3線計畫之界面課題，他也先請公路總局在規劃階段應妥為考量，盡量使二項計畫能同步完工。

另，考察時在地議員關切台86線兩側側車道燈光照明改善問題，王國材已責請公路總局洽台南市政府合作就權管部分加速改善；而議員盼現有路段側車道拓寬改善部分，因經費龐大，如屬市府權管路段，交通部建議市府先進行整體性規劃後，再提報中央予以協助經費補助。

台南市政府簡報說明「台南先進運輸系統型式」，將採高架單軌系統。王國材指出，台南市政府既已依據行政院2018年12月28日核定可行性研究報告時之指示，就系統型式詳實評估，提出將以高架單軌（Monorail）為推動之系統，交通部原則予以尊重。

針對台南市政府所規劃之捷運路網，王部長亦提供意見予巿府，應就財務負擔、施工衝擊等面向審慎考量各捷運線推動時機，並積極培養運量，預留各捷運線之轉乘空間等，交通部俟台南市政府提報各捷運計畫後，將會儘速辦理審查。