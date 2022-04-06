韓國遊戲公司WEBZEN台灣子公司WEBZEN Taiwan營運發行的MMORPG手遊新作《奇蹟MU：大天使》，今（6）日開啟事前登錄及雙平台預註冊活動，並宣布計畫於今年上半年在台灣、香港、澳門正式推出。凡參加事前登錄，即可獲得「祝福寶石」、「靈魂寶石」、「生命寶石」、「自選黃金寶箱+4」以及專屬稱號等豐厚獎勵，官方也同步釋出遊戲特色介紹，邀請玩家們一起重溫奇蹟經典戰場！

《奇蹟MU：大天使》事前預約宣傳影片

《奇蹟MU：大天使》是延續經典線上遊戲《奇蹟Online》為題材的MMORPG手遊，其中最大遊戲特色是加入「多重職業養成系統」，玩家可以同時選擇《奇蹟Online》代表性職業「劍士」、「魔法師」、「弓箭手」來進行培養，而每個職業又可分成2種天賦，總共有超過50種職業組合，讓玩家建立一個屬於自己的軍團。

此外，即日起亦開放《奇蹟MU：大天使》官方粉絲團，推出事前登錄社群分享、期待評論轉發等多種精彩活動，送給玩家滿滿好康福利！後續還會帶來更多豐富活動內容，請玩家記得追蹤官方粉絲專頁，獲取最新遊戲訊息。