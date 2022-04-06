民進黨2年1度的黨職選舉即將於年5月22日辦理黨員投票，將選出全國黨員代表、各地方黨部主委及黨員代表，新竹市黨部6日舉行執行委員會議，會中通過選舉日程，11至15日領表登記、21日抽籤、5月22日投票，主委陳建名已表態參選連任。

民進黨新竹市黨部今天公布下屆主任委員、黨員代表選舉日程，現任主委陳建名已表態將參選連任，並於本周開始請假。

市黨部執行長曾文濤表示，民進黨第20屆全國黨員代表改選，中常會已於3月23日通過相關時程，市黨部配合將配合中央黨部規畫，於5月22日投票。

市議員陳建名擔任新竹市黨部主委後，強化基層聯繫，落實地方執政黨服務功能，逐區舉辦黨部行動服務站，並逐一落實招募黨員、黨部特約商店等政見，提升35年老牌黨部市民能見度，找回親切及熟悉感。

陳建名表示，兩年來感謝黨內前輩、執評委員給予的指導與支持，現在距年底大選只剩下半年多，新竹市民進黨面臨多元政黨夾擊與挑戰，他呼籲黨內一定要更加團結，延續蔡英文總統、立院總召柯建銘及市長林智堅等以中央攜手地方打造的幸福城市，持續點亮新竹光榮感的執政成績。