陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，被控挪用加菜金2880元，被依貪汙罪判刑4年半定讞，各界譁然，檢察總長江惠民6日召開專案會議，邀集最高檢、花蓮地檢、花蓮高分檢、國防部人員研議本案是否有非常上訴、再審的司法救濟空間。

2015年間，時任少將參謀長的韓豫平與郭姓政戰主任等人餐敘，韓用加菜金支付餐費5760元。因席間有3位軍眷同桌，不能使用加菜金，韓核銷3人餐費2880元被控貪汙罪，遭判刑4年6月確定。判決一出，各界譁然，認為判決忽略軍中生態，也不符比例原則。

3月下旬，最高檢「訴訟組」檢察官宋國業，邀集花蓮高分檢、國防部人員開會，研究討論軍方加菜金定義、使用範圍、軍眷定位等相關問題，並請國防部說明關於加菜金的行政命令、定義、性質、發放原則，以利本案法律研析。

檢察總長江惠民今天邀集最高檢檢察官宋國業、花檢檢察長鍾和憲、承辦檢察官、花蓮高分檢檢察長朱家崎、主任施慶堂及國防部人員開會研議本案是否有提非常上訴、再審空間，並針對國防部對於加菜金、軍眷定位函覆說明不明確的部分，請國防部再進一步提供資料參考。