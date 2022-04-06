中美晶(5483)公告三月合併營收達66.9億元，月增率9.0%，年增率8.1%。第一季的合併營收為187.7億元，季增率3.8%，年增率近17%，單季與單月營收皆創歷史新高!中美矽晶太陽能業務三月營收為9.1億元，月增率21.2%，年增率87.8%；第一季太陽能業務營收合計23.5億元，年增率87.4%，中美矽晶自2020年第三季起，營收逐季成長，顯見太陽能、半導體及轉投資的多軌並行策略成效豐碩，表現亮眼!

中美晶表示，關於太陽能產業，俄烏戰爭打亂了全球能源供應鏈，迫使各國領導者重新檢視國家能源政策，而這也是國家安全政策的基石。這場戰爭凸顯了多元能源的重要性，預期將加速不僅歐洲、更包括全世界的能源轉型腳步。潔淨能源是通往更安全和永續未來的途徑，其規模預計將更進一步擴大，因其可以幫助各國抵抗外在動盪和未來的油價衝擊。儘管供應鏈限制和原料上漲帶來短期的不確定性，但實現淨零氣候目標的驅動力持續增強，從而推升潔淨能源成長。中美矽晶身為綠色能源完整解決方案提供者，將運用其營運優勢掌握新能源浪潮積極在再生能源領域佈局並提升獲利。

至於子公司環球晶今年Q1營收亦創歷史單季新高，達163.1億元，季增率3.5%，年增率10.1%。