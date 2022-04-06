俄羅斯股市周三早盤在短暫的下跌後恢復上漲，對西方國家聲稱的嚴厲進一步制裁不以為意，盧布則維持穩定。

周三開盤之際，股市普遍下跌，因為有報導稱，美國和盟友已經準備對俄羅斯實施新一輪的制裁，對象為俄羅斯的銀行和官員，並將禁止對俄羅斯新的投資。

一位歐盟官員也表示，在某一時間點會對於俄羅斯的石油和甚至天然氣的進口導入新措施，以便對莫斯科當局施壓。

以美元計價的TRS指數收窄跌勢，跌979.34點，隨後繼續收復失土，當地上午10點50分升0.4%，來到1008.9點。

以盧布計價的MOEX指數目前也上漲0.4%，來到2674.1點，但是仍遠低於去年10月的歷史高點4292點。

Sinara投資銀行表示，俄羅斯股市目前的負面氣氛是來自於西方的新制裁；但是俄羅斯政府已經承諾支持企業，買進它們的股票，所以股市的下行風險受到限制。

石油生產商Lukoil漲3.5%，表現跑贏大盤；另一家俄羅斯天然氣工業(Gazprom)則上漲2.5%。

銀行股普遍下跌，主要的國有銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和VTB銀行分別下跌2.2%和3.4%。

盧布則沒有受到太多影響，來到接近持平的83.42盧布；兌歐元則升1.1%，來到90.52盧布，來到接近開戰前的水準。

每周公布的通膨資料將在周三稍晚成為焦點。如果通膨出現放緩跡象，可能會增加俄羅斯央行在本月下旬降息的可能性。而降息將會對俄羅斯OFZ國債帶來正面影響。