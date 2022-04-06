光之曲幕升級版首場由《放RE：CAVE》登場，展現震撼驚豔的沈浸式音像創作。（陳淑芬攝）

光之曲幕升級版首場由《放RE：CAVE》登場，展現震撼驚豔的沈浸式音像創作。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院「光之曲幕」升級首場由《RE：CAVE》登場，透過音像技術讓神秘海底生物、線條圖形及微觀影像搭配音樂，在孔洞曲牆間游動飛舞，令人震撼驚豔。歌劇院總監邱瑗6日在記者會指出，此次沈浸式創作將超越歌劇院建築師伊東豐雄對包覆性視覺感官體驗的想像，如果他在現場，「一定跟我一樣的興奮與感動」。

台中國家歌劇院是知名建築師伊東豐雄以「洞穴」理念設計的建築，藝術家利用二樓高達19米的白色巨大曲牆，結合投影及音樂呈現獨特「光之曲幕」藝術創作，今年更升級為音像沈浸實驗場。

《RE：CAVE》策展人蔡宏賢表示，過去「光之曲幕」作品是具象、美麗的圖畫，呈現迎賓式的氛圍，現在已成為成熟的藝術創作平台，將影像更完整及強烈地包覆觀眾，並透過電腦運算，讓音像在具象及抽象間自動伸展佔滿整個空間，大規模與空間貼合的延伸包覆，獨特的沈浸式感官創作是國內外所少見。

《RE：CAVE》展現三組團隊創作，他們不約而同地表示，大部分沈浸影音創作的空間大都是連續平面，沒有一個像歌劇院曲面這麼特別，要針對不同的角度、線條，不斷地測試及改寫。

《RE：CAVE》自4月6日至5月29日於歌劇院二樓大劇院前廳播放。由煙花宇宙帶來《追憶似水年華 Temps Perdu》，讓觀眾如徜徉在神秘海底生物游動的深海；德國藝術家艾力克斯・格瓦拉的《U＋2225》，打造黑白線條衍生圖形，貼合曲牆面如細胞般不斷變化、生長； NANONANO則以微觀奈米影像轉化成外星世界。