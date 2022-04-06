網路家庭（8044）6日宣布新的人事異動，延攬前Yahoo奇摩公共關係部副總經理歐玫瑛（Kris Ou）加入PChome集團，擔任公關長暨副總經理一職。

歐玫瑛擁有國立台灣大學EMBA商學組碩士學位，過去曾任奧美公關副總經理、先勢行銷傳播集團－先擎公關總經理、Yahoo奇摩公共關係部副總經理、PSA華科事業群企業訊息處協理等職務，在行銷公關領域已有超過30年的資歷，熟悉網路及電商產業的發展脈動。網家表示，將借重Kris豐富的業界經驗，帶領網家發揮「台灣最佳綜合網路服務商」的品牌影響力。