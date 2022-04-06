遞延訂單出貨近尾聲，聚陽（1477）3月合併營收25.56億元，比上月微幅減少，較去年同期衰退2.7％。不過，整個第一季的營收仍達79.71億元，較去年同期增加16.9％。

聚陽指出，在俄烏戰事以及通膨影響下，對目前景氣保持謹慎態度，但仍然偏樂觀看待今年營運成長性。