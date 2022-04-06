聚陽3月營收 年減2.7％ 17:432022/04/06 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遞延訂單出貨近尾聲，聚陽（1477）3月合併營收25.56億元，比上月微幅減少，較去年同期衰退2.7％。不過，整個第一季的營收仍達79.71億元，較去年同期增加16.9％。 聚陽指出，在俄烏戰事以及通膨影響下，對目前景氣保持謹慎態度，但仍然偏樂觀看待今年營運成長性。 大立光3月營收 月增43％ 凱美Q1營收年減12.03％ 寫八季新低 #聚陽 #較去年同期 #月營收 #遞延訂單 #近尾聲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》傳統型美元產品熱銷 1月外幣保單年增15％ 07:582022/03/31 財經 宇峻去年獲利新高 配息5元 04:102022/03/25 產業．科技 全球傳動樹林廠停工 初估4月營收減三至四成 20:532022/03/31 財經 大立光三月合併營收創今年新高 11:132022/04/05 財經 《航運股》中菲行3月營收寫同期高 Q1年增66.2% 11:282022/04/06 財經 AES-KY營收連三月登頂 3月營收13.13億元 17:062022/04/06 財經 聚陽：訂單掌握度已到7月 上半年營運成長無虞 19:522022/03/24 財經 航太復甦速度優預期 jpp-KY上月營收寫新高 15:442022/04/06 財經 全球傳動外籍移工確診效應 影響3、4月營收 11:432022/03/28 財經 虎門去年EPS創高 2022拚營收獲利雙成長 20:052022/03/28 財經 大立光3月營收月增43% 4月估低於3月 12:272022/04/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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