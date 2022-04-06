凱美Q1營收年減12.03％ 寫八季新低 17:432022/04/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）公布3月合併營收為5.62億元，較去年同期合併營收減少11.1％，但隨著工作天數回升，月增35.5％；累計第一季營收15.06億元，年減12.03％，為八季以來新低紀錄。 凱美表示，由於大陸疫情擴散，各地陸續實施程度不一的管制措施，對人流及物流造成影響。然以目前已掌握的第二季訂單來看，營收仍可較第一季呈現穩定增長。 凱美統計，3月電容產品較去年同期減少3.3％；風扇產品較去年同期增加47.4％，電阻產品較去年同期減少21.4％。 聚陽3月營收 年減2.7％ 長聖第一季合併營收年增152％ 創同期新高 #凱美 #較去年同期 #八季 #合併營收 #工作天數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大立光3月營收 月增43％ 04:102022/04/06 財經要聞 《光電股》客戶需求疲弱 大立光估4月不如3月 11:072022/04/05 財經 大立光三月合併營收創今年新高 11:132022/04/05 財經 《金融》傳統型美元產品熱銷 1月外幣保單年增15％ 07:582022/03/31 財經 捷流閥業去年獲利創新高 每股配發現金股利5.75元 18:442022/03/30 財經 汎銓配息4.5元 申請股票上市 04:102022/04/05 產業．科技 《台北股市》焦點股-德微 15:082022/04/03 財經 《電腦設備》台股逆風 順達科除息走勢黯淡 11:082022/04/06 財經 三陽去年合併營收、營業利益 均創新高 02:562022/03/31 財經 AES-KY營收連三月登頂 3月營收13.13億元 17:062022/04/06 財經 《電子零件》產業需求增溫 信邦第2季營運看好 14:382022/04/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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