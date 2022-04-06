凱美（2375）公布3月合併營收為5.62億元，較去年同期合併營收減少11.1％，但隨著工作天數回升，月增35.5％；累計第一季營收15.06億元，年減12.03％，為八季以來新低紀錄。

凱美表示，由於大陸疫情擴散，各地陸續實施程度不一的管制措施，對人流及物流造成影響。然以目前已掌握的第二季訂單來看，營收仍可較第一季呈現穩定增長。

凱美統計，3月電容產品較去年同期減少3.3％；風扇產品較去年同期增加47.4％，電阻產品較去年同期減少21.4％。