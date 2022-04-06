中國大陸外交部發言人趙立堅6日主持例行記者會，對於美方宣布價值9500萬美元對台新一波軍售表示，美國嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，嚴重損害中國主權和安全發展利益，嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

據報導，美國防安全合作局4月5日發布消息稱，美國務院已批准向駐美台北經文處出售總額9500萬美元的軍事技術及相關設備，主要包括為愛國者防空系統提供相關訓練、計畫、部署、運行、維修、支援和其他有關設備等。

趙立堅對此表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，嚴重損害中國主權和安全發展利益，嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙立堅稱，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。