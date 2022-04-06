由諾斯洛普格普曼集團(Northrop Grumman)研發的美國空軍下一代陸基戰略洲際彈道飛彈，現在正式定名為LGM-35A「哨兵1型」(Sentinel)，它將取代服役超過50年的LGM-30C「義勇兵3型」(LGM-30G, Minuteman-III)。

美國空軍部長法蘭克‧肯德爾(Frank Kendall)發表了新型飛彈的名稱，他表示，這項計畫非常重要，是美國「戰略鐵三角」其中陸基洲際彈道飛彈現代化。

「戰略鐵三角」係指陸基洲際彈道飛彈、戰略轟炸機，與海軍戰略核潛艇，其中戰略轟炸機的現代化工程就是B-52H同溫層堡壘式(Stratofortress)轟炸機的延壽，以及B-21突襲者(Raider)匿蹤轟炸機的開發，而海軍的哥倫比亞級彈道飛彈核潛艦(Columbia-class submarine)，也已在建造當中。

美國國會曾有過討論陸基洲際彈道飛彈是否有升級的必要性，一種看法認為，陸基飛彈運用彈性不足，在衛星滿天的情況，發射地點早已被得知，是否有開發的必要，但美國空軍力主繼續維持戰略鐵三角，並表示義勇兵3型已經沒有再改良的空間，繼續勉強使用只是徒增後勤維護成本而已。

2020年，諾斯洛普格普曼集團取得合約，研發金達到133億美元。該公司表示，哨兵1型的系統將應用低風險、技術成熟的組件，採用模組化架構，將會比義勇兵系統更容易維護，至少能服役到2070年代。

未來哨兵1型將部署在現有的幾個洲際飛彈基地，包括懷俄明州的華倫空軍基地(F. E. Warren AFB)、蒙大拿州的馬姆斯特羅姆空軍基地( Malmstrom AFB)和北達科他州的邁諾特空軍基地( Minot AFB)。