外媒鏡頭下一張張不堪入目的照片，揭露俄羅斯武裝部隊對布查（Bucha）小鎮展開大屠殺的暴行。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)痛批此舉是俄自第二次世界大戰以來犯下最殘酷的罪刑，其中包括分屍、割舌、性侵等，數百具屍體被棄置萬人坑，景象令人心寒。而外傳涉嫌發動這場殺戮行動的主謀就是人稱「布查屠夫」的奧穆爾別科夫（Azatbek Omurbekov），近期網路上公開關於他的真實身分。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，奧穆爾別科夫是一位俄軍獨立64機動步兵旅的指揮官，該部隊上周佔領烏國首都基輔附近的小鎮布查，對鎮上人民施以「種族滅絕」般的冷血對待。據悉他在去年(2021)11月特別前往東正教教會接受哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）牧師的祝福，在典禮上他表示:「歷史見證了俄羅斯大部分的戰鬥都是靠靈魂進行的，武器不是最重要的。教堂是我們可以進行聖餐或為即將發生的事做準備的地方，有上帝的加持，願能達成先人的成就。」更進一步提到被稱為「布查屠夫」的外號，然而，「武器不是最重要的」這句話現在看來似乎自打嘴巴。

除此之外，奧穆爾別科夫還曾於2014年，接受時任俄國防部長布爾加科夫

(Dmitry Bulgakov)授予傑出服役勳章。

烏國非政府組織InformNapalm近期在推特公布了奧穆爾別科夫的住家地址、電話、信箱等隱私，引來大批網友留言謾罵:「你這傢伙太混X…」、「暴行指揮官!!」、「你根本不是人…」、「他應該要上斷頭台。」