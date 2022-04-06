新北市議員李坤城日前宣布參戰2024年立委選舉，可能將接棒立委、資深藝人余天的席位，余天坦言確實考慮做完這屆立委就好，下屆不再參選，而且女兒余苑綺（現改名為余泳澐）罹癌讓他心力交瘁，下一步將要和家人與總統蔡英文討論後再決定。不過，李亞萍說服余天繼續參選，罵他「不然沒責任感」，同時透露余苑綺的最新病況，手腳都起水泡，令她心疼。

根據《三立新聞網》報導，李亞萍罵余天「不選沒責任感」，已要丈夫先登記提名，因為立委的資源有助於改善余苑綺的病，若沒上就當議員。

余苑綺2014年罹患直腸癌第三期，復發過3次，癌細胞擴散到肝、淋巴等處，目前已挺過70次化療，不過余天透露余苑綺的身體出現抗藥性，化療已起不了太大的作用，目前正在進行最新放射性療程，對此李亞萍表示女兒深受手腳長水泡、噁心想吐等副作用之苦，常有負面情緒，家人默默陪伴，不敢太打擾。

護女心切的李亞萍，之前聽從命理師建議，將余苑綺改名為余泳澐，希望可以化解厄運，沒想到病情遭到酸民嘲諷「是要拚世界金氏紀錄？」余苑綺特地PO文反擊：「如果不想看到我，可以不要點擊甚至封鎖或者轉台」，同時替家人澄清絕對沒有利用她的病情炒新聞，高EQ回應獲得網友的激賞。