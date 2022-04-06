中華職棒啦啦隊女神「峮峮」（吳函峮）是中信兄弟「Passion Sisters」一員，，憑天使臉孔火辣身材受到大批粉絲喜愛，甚至連日媒都將她譽為「台灣第一啦啦隊美少女」。峮峮昨(5)日曬出球場加油的雨衣美照，其中一張「下衣失蹤」露出纖細美腿，搭配嘟嘴的可愛表情電暈粉絲。

峮峮昨(5)日曬出一組球場加油美照，她跟啦啦隊友們穿著黃色雨衣、臉上露出超萌嘟嘴表情；其中一張側拍照吸引大批網友目光，只見峮峮穿著大件中信兄弟外套，將下半身的短褲完全遮住，意外製造出「下衣失蹤」效果，激露出的嫩白雙腿甜美又性感，讓粉絲心臟遭到爆擊。

網友看到辣照後忍不住大讚：「好可愛喔」、「嘟嘴真可愛」、「穿雨衣也好俏皮」、「有峮峮在完美 連勝」、「可愛的幸運女神峮峮 謝謝你讓我勝利賺大錢」、「可愛的峮 已戀愛～」、「最後一張太好笑啦 調皮的峮」、「我峮最萌」，最後一張是她把隊友一把抱起的萌畫面。

峮峮在中信兄弟啦啦隊Passion Sisters中享有高人氣，因長相甜美及窈窕的好身材深受粉絲喜愛，接下中視《飢餓遊戲》主持棒後，人氣更上一層樓；日前她再推出第二本寫真《QUNing》獲得好評，連帶演藝事業也蒸蒸日上，「恢單」（前男友為已故的小鬼黃鴻升）後目前身價更是炙手可熱。