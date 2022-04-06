雲林縣1名女性確診，足跡遍布北港鎮車站、便利商店。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣6日新增1例確診個案，案25350為北港鎮30歲女性，平日在斗六市上班，本月5日職場快篩檢測為陽性，自行前往醫院採檢，PCR結果陽性，目前已安排於醫院隔離治療，其主要足跡在北港2車站、便利商店與住家，已匡列17人居家隔離、1人自主健康管理。

雲林縣政府6日公布案25350足跡，本月1日晚間10點30許在北港鎮北辰派出所旁的台中客運新街站，隨後到對面的全家便利商店。3日上午10點許與晚間6點許到嘉義客運北港站。4日全天都在北港鎮愛國路住家。5日晚間8點後搭乘同事汽車回職場，晚上到醫院採檢Ct值11.6確診。

縣政府表示，案25350並沒有出現新冠肺炎相關症狀，研判可能剛發病不久，由於曾搭乘客運，相關單位持續追蹤同車乘客。另外，雲林縣新增2名境外移入個案25099、25107，2案於機場進行落地採檢PCR結果陽性，由外縣市衛生局安排收治於集檢所。

北港鎮公所清潔隊獲報有確診足跡，已派員前往全面清消。縣府呼籲，若民眾曾於高風險區活動可購買家用快篩試劑自檢，或至土庫、古坑、林內、二崙、麥寮、水林衛生所抗原快篩亭，以及成大醫院斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院進行抗原快篩。