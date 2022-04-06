高雄巿參加全中運，6日舉行授旗典禮。（曹明正攝）

今年全國中等學校運動會將於16日至21日在花蓮舉行，高雄市共有隊職員1917人與團本部48人，共計1965人組成代表團參加。6日在鳳山行政中心前廣場，由教育局副局長陳佩汝以及大同醫院院長傅尹志主持授旗。

今年全中運舉行田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、木球、自由車、輕艇、擊劍、划船、卡巴迪與競速滑輪溜冰等22項，超過1萬8000名選手同場競技。

教育局指出，高雄市歷屆參與全中運成績斐然，去年獲39金、60銀、64銅，合計163面獎牌，今年參賽隊職員有1917人、團本部48人，總計1965人組成代表團。舉重、羽球、網球、田徑、自由車等都是奪牌甚至奪金大熱門。

英明國中校長徐東弘表示，學校的羽球隊一直是高雄市在中等學校運動會奪金的金牌庫，在金牌教練王鶴勳的全人培育下，自107年全中運開始，已經連續奪下國男團體組2次冠軍以及2次亞軍，更多次獲得男單冠軍與男雙冠軍。