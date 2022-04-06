喜愛蠟筆小新的粉絲看過來！日本人氣動漫巨星「蠟筆小新」這次不只以扭蛋形式現身，更從8日起於入口牆、待客處、桌席區全方面佔領藏壽司中山南西店，自18日起，全台門市將接連推出蠟筆小新文件夾、透明夾鏈袋和飲料提袋，消費滿額就能把最療癒的春日部小夥伴們帶回家。

藏壽司把小新迷最愛的春日部搬進中山南西店鋪了！自8日起至6月2日「藏壽司中山南西店鋪」將化身蠟筆小新特色聯名店，從窗外就可看見蠟筆小新、妹妹小葵、寵物小白和肥嘟嘟左衛門活潑的身影，還有春日部防衛隊的主角們正在大啖壽司，一進門還有店長小新與小白熱情歡迎。

歡迎大家乘上雙葉幼稚園娃娃車，並在桌席區與野原一家，用各種搞怪pose合影，並在藏壽司FB粉絲專頁活動貼文底下留言分享，就有機會把春日部防衛隊Q版大頭玩偶帶回家！藏友們還可以發揮創意，挑戰按讚數最高的人氣賞！首波活動將從8日開始到5月7日，人氣前三名即可獲得可愛又迷人的「鱷魚山先生」玩偶；5月8日開始到6月2日按讚數最高的前三名就可得60公分的超大「睡衣小新」。

藏壽司全台店鋪也與「蠟筆小新」攜手推出一系列的實用小物，於4月18日起凡在全台店鋪消費滿1000元，並在FB粉絲專頁按讚，即可兌換期間限定「蠟筆小新」滿額禮，一共3款樣式按日期限量釋出，首波為在藏壽司專利「鮮度君」上跳舞的動感「蠟筆小新資料夾」，4月 25日起則是畫有午睡中向日葵班的「蠟筆小新透明夾鏈袋」，5月 2日開始是有著小新經典睡衣圖樣的「蠟筆小新飲料提袋」，超療癒的各式限量周邊只送不賣。