龜山分隊隊員謝清宇休假經過車禍路段，立即協助通報並替車禍患者加壓止血。（龜山分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市桃園區林森路與桃鶯路橋下交叉路口上午發生一起機車與汽車的交通事故，龜山消防分隊隊員謝清宇輪休返家途中正好路過該路段，見到車禍立即停車協助通報，並替患者的傷處加壓止血。

謝清宇輪休返家途中遇過車禍路段，他立即停車協助通報、並確認該事故現場已放置警示用三角架後立即察看患者傷勢，發現機車駕駛頭部有1處撕裂傷，趕緊替患者的額頭加壓止血，排除患者頸椎問題，救護人員接手後立即給予清洗傷口及止血包紮，謝清宇則是協助救護人員將擔架及器材定位，至救護車將傷者送醫後才離開現場。

謝清宇服務於龜山分隊，平時對救護工作非常有熱忱，更榮獲消防署108年「接生好手」的殊榮，輪休返家途中遇車禍立即發揮所長，不僅評估現場的安全，以免造成二次車禍，並迅速的評估現場患者有幾名及患者傷勢並與救護人員進行交接。

龜山分隊長黃彥璋表示，對於需要幫助的民眾伸出援手是件溫馨的事，同仁即便休假期間也不忘自身使命，在注意自身安全之下熱血投入緊急救護，希望同仁的付出能達到拋磚引玉效果，讓更多人願意對需要幫助的人伸以援手，創造更溫馨的社會。

黃彥璋也呼籲民眾，駕駛車輛或是行人都應全程保持警覺，切記「路口慢看停」行經路口務必注意四周有無來車並注意道路狀況、動態，切勿搶快，隨時注意路況切勿分神或大意，以免意外導致事故發生，危害自己及他人生命安全並影響交通路況。