王文淵決心請辭！截至工總慰留最後期限仍未回應 18:202022/04/06 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工總理事長王文淵決心請辭。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工總理事長王文淵決心請辭，工總日前全力慰留，截至6日下午5點最後期限後，王文淵仍未有回應，工總指出，將依相關程序進行，最快8日最慢15日會員大會前就會進行臨時會議，屆時會啟動補選理事長等相關職務。 工總理事長王文淵怒辭一案，工總理監事會議在3月24日全體一致決議，全力慰留王文淵至4月6日，若屆時王仍監辭，將尊重王文淵的決定，在慰留王的決議下，同時擱置「理事長請辭案」與「秘書長解任案」，由於時間期限已到仍未有回應，將採取後續補選。 對手辭執行長展參選決心 許淑華談請辭這麼回應 請辭國民黨文傳會主委 凌濤搶頭香登記參選桃園區議員 #王文淵 #慰留 #工總 #決心 #請辭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡培慧辭官展決心 許淑華不放棄為民發聲 04:102022/04/01 地方新聞 展現綠色營運決心 統一超門市招牌 破天荒關燈一小時 04:102022/03/27 財經要聞 幻象今復飛 蔡英文視導空軍二聯隊：讓世界看見守護國家的決心 15:322022/04/01 政治 羅智強明宣布參選桃園市長 將辭議員展決心 20:582022/04/01 政治 羅智強決心戰桃園 黨中央盼選高雄 04:102022/04/02 政治要聞 1分鐘讀財經》弟弟派恐發動逆襲！長榮國際今選董座 傳由他出任 08:342022/04/06 財經 工總慰留至今日17時 王文淵若堅辭 苗豐強接任呼聲高 04:102022/04/06 財經要聞 303事件後 一講到停電網友最熱議的話題 09:512022/04/04 生活 視導空軍二聯隊 總統：這些訓練是展守護國家決心 16:012022/04/01 政治 「萬安拉警報」餘波盪漾 他今正面回應了 12:112022/03/26 政治 影／選桃園市長「與朱立倫不會火車對撞」 羅智強 ：不要懷疑希望贏的決心 08:272022/04/06 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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