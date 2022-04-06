工總理事長王文淵決心請辭，工總日前全力慰留，截至6日下午5點最後期限後，王文淵仍未有回應，工總指出，將依相關程序進行，最快8日最慢15日會員大會前就會進行臨時會議，屆時會啟動補選理事長等相關職務。

工總理事長王文淵怒辭一案，工總理監事會議在3月24日全體一致決議，全力慰留王文淵至4月6日，若屆時王仍監辭，將尊重王文淵的決定，在慰留王的決議下，同時擱置「理事長請辭案」與「秘書長解任案」，由於時間期限已到仍未有回應，將採取後續補選。